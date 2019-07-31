"Мы будем продолжать борьбу вопреки нашему самому демократичному УПК Украины", - Аброськин пообещал найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк и Олешко

Об этом Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Год назад, 31.07.2018 года, в Бердянске был убит участник АТО Виталий Олешко. Год назад в Херсоне было совершено ужасное нападение на Екатерину Гандзюк. Со дня совершения этих ужасных преступлений до сих для меня это ежедневная борьба, борьба за то, чтобы каждый из причастных к убийству "Сармата" сначала был установлен и задержан, а задача на сегодня - чтобы все 11 содержались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны и еще двое заказчиков убийства", - написал Аброськин.

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Точно такая же борьба продолжается и за то, чтобы ответственность понесли как исполнители, так и заказчики убийства Катерины Гандзюк, добавил он.

"Ночью, в час, когда уже опустились руки, нас никто не слышал, нам, оперативникам и следователям никто не хотел идти навстречу, задержанных подозреваемых нужно было уже отпускать, потому что вышел срок, тогда я позвонил министру внутренних дел Арсену Авакову, что в прокуратуре Херсонской области нас не слышат ... и потом нас все же услышали, но мы выстояли и подозреваемые были арестованы", - вспоминает Аброськин задержание и арест исполнителей нападения на Гандзюк.

На сегодня именно эти преступники задержаны и уже осуждены, напоминает глава криминальной полиции.

"Пока каждый из преступников, исполнителей, организаторов и заказчиков не будет осужден, мы будем продолжать борьбу вопреки нашему самому демократическому УПК Украины, который больше защищает преступников, чем обычных наших граждан", - пообещал Аброськин.

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"Мы будем занимать очередь и продолжать стоять круглосуточно под судами, чтобы вовремя подать ходатайство, будем просить адвокатов вовремя приходить на заседания и не прятаться, будем делать все возможное и невозможное, чтобы преступники понесли наказание", - пояснил он.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря 2018 года было объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск. 11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу. 24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.