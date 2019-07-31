Экс-директор ЦРУ вошел в совет директоров украинской компании

Кроме того, совет директоров пополнил Глен Майлз, основатель и председатель правления американской компании First Wall Street Capital. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В "Велте" происходят масштабные трансформации в связи с привлечением иностранных инвестиций. Мне приятно сообщить, что наши американские партнеры Глен Майлз и Роберт Джеймс Вулси согласились войти в новый состав совета директоров "Велта Холдинг". Я уверен, что их опыт, знания и компетенции позволят нам завершить процесс создания корпоративной структуры и стимулировать развитие новых проектов" – отметил Андрей Бродский, генеральный директор компании "Велта".

Компания сообщает, что в связи с избранием в Верховную Раду Украины Андрей Николаенко покидает должность Головы совета директоров ООО ПКФ "Велта".

"Считаю потерей для компании окончательный переход Андрея Ивановича из бизнеса на государственную службу, поскольку именно его вклад позволил компании "Велта" выжить и полноценно восстановиться после пожара. Вклад господина Николаенко в развитие компании тяжело переоценить, но сейчас именно такой эффективный менеджер необходим стране", – добавил Бродский.

Напомним, что Роберт Джеймс Вулси возглавляет Woolsey Partners и является советником компании First Wall Street Capital. Со времен президента Клинтона был директором Центрального разведывательного управления США, членом Национальной комиссии по вопросам энергетической политики и Комитета по вопросам оборонной политики. Сейчас господин Вулси является консультантом частных компаний и правительственных ведомств. Глен Майлз – основатель и председатель правления американской компании First Wall Street Capital.