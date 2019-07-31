В партии "УКРОП" заявили о закрытии офисов: "Нет ресурса для полной выплаты заработной платы и платы за аренду"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что в Киеве закрывается центральный офис партии "УКРОП", расположенный на улице Владимирская, 12. Оттуда вывозят мебель и компьютеры, а работники тем временем пытаются получить зарплату за июнь-июль 2019 года.

Кроме столичного офиса, без заработной платы последние 2 месяца остаются работники ячеек партии "УКРОП" в 24 областях Украины.

"Позиция руководства партии УКРОП удивляет: мол, мы не надеялись на такой результат выборов в Верховную Раду, поэтому теперь имеем форс-мажор с невыплатой зарплаты, который должны все понять", - рассказал медиа-координатор Закарпатской областной организации "УКРОП" Андрей Андрусяк.

По словам руководителя секретариата партии "УКРОП" Дениса Борисенко, все, на что могут рассчитывать работники офисов в регионах, это выплата заработной платы за июнь.

"У нас нет ресурса для полной выплаты заработной платы и платы за аренду офисов по всей Украине", - отметил Денис Борисенко.

Несмотря на то, что УКРОП официально не участвовал в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, его лидеры - Тарас Батенко, Игорь Палица и Ирина Констанкевич избирались в парламент по мажоритарным округам, другая же часть представителей партии "УКРОП" пошла на выборы от партии "Слуга народа".

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