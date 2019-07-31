Россия не пускает наблюдателей ОБСЕ оккупированный Крым, и этим разрушает основы организации, - Чубаров

Об этом Чубаров заявил в среду на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не включает в свои отчеты, как оперативные, так и текущие, освещение ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Я бы взял на себя смелость сказать, что многое в той деятельности, которую должна была бы вести специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, выполняют общественные организации, такие как "Крымскотатарский ресурсный центр", имеющий детальный анализ ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым", - сказал Чубаров.

Продолжение такой ситуации, считает политик, является недопустимой, "как для Украины, так и для деятельности этой уважаемой организации".

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По его словам, в начале июля, находясь на летней сессии в парламентской ассамблее ОБСЕ в Люксембурге, он обратился к главе МИД Словакии и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку с вопросом "Что мешает, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине посетила Крым?".

В ответ, отметил Чубаров, Лайчак сказал, что решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, а поскольку Россия против того, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине посещала Крым, визиты в Крым осуществляться не могут.

Комментируя данную ситуацию, глава Меджлиса заявил, что отказ посещать Крым и в целом мониторить ситуацию с правами человека на данной оккупированной украинской территории - разрушает основы самой организации.

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"Не может быть вечной ситуация, когда одна из стран, причем та, которая нарушает принципы, положенные в основу создания ОБСЕ, будет выступать против того, чтобы эта организация выполняла свои основные полномочия и все будут делать вид, что ничего такого не происходит", - заявил Чубаров.