Медведчук подал в суд на издание "Новое время" после статьи о реванше регионалов и пророссийских сил

Соответствующая информация размещена на портале Судебная власть Украины, передает Цензор.НЕТ.

Иск подан о защите достоинства и деловой репутации и об опровержении недостоверной информации. Дело будет рассматривать Подольский районный суд Киева.

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В редакции издания "Новое время" сообщили, что не знают точно, почему подан иск.

Журналисты предполагают, что, возможно, Медведчук подал в суд из-за статьи в журнале НВ № 26 от 18 июля 2019 года "Призраки прошлого".

"В ней говорилось о том, что бездействие правоохранителей и лояльность судов привели к тому, что бывшие регионалы и пророссийские силы подмяли под себя информационное пространство и готовы получить второе по численности представительство в Верховной Раде", - отмечает издание.