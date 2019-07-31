Портнов фигурирует в деле о госизмене

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Херсонского горсуда от 26 июля, проверка осуществляется в рамках расследования дела о государственной измене.

Согласно тексту документа, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Следователь по делу просил суд предоставить Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и вероятно председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова, который состоялся 1 марта 2014 года и в котором упоминали Портнова.

Отмечается, что уголовное производство №220151600000000275 от 20.10.2015 по подозрению советника президента РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст. 110 УК), пропаганде войны (ст.436) и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 437), совершенных группой лиц, расследует Главная военная прокуратура ГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля. ДОКУМЕНТ

Поэтому СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами, а также копии других материалов, которые могут подтвердить, или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений.

Но военная прокуратура ответила, что расследование относительно советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственных действиях и их результатах до завершения досудебного расследования являются тайной досудебного следствия.

В результате следователь СБУ обратилась в суд.

Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры.

Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Может, мне пора купить твое ухо?" - Портнов угрожает в сети в ответ на напоминание о его работе на режим Януковича