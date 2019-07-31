Украинцы почти 130 миллионов раз выезжали за пределы страны в 2014-2018 годах, - ГПСУ

Такие сведения предоставила Государственная пограничная служба Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018-го зафиксировано 127,8 миллиона фактов пересечения государственной границы гражданами Украины на выезд из Украины, в частности на украинском-польском участке границы зафиксировано 46,5 миллиона таких фактов", - рассказали в ГНАУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каких-либо угроз для безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Мингарелли

Напомним, 11 июня 2017 заработал безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. За следующие два года украинские граждане совершили 42,6 миллиона поездок в страны ЕС.