В полиции сочли хулиганством акцию протеста в годовщину убийства Гандзюк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.

"Сегодня в Херсоне около 50 граждан провели акции перед административными зданиями Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, Херсонской облгосадминистрации и у частных домов местных жителей. Во время акций участники применяли дымовые шашки, файеры, пиротехнические средства и разрисовывали стены зданий различными надписями", - сказано в сообщении полиции.

Информацию о событиях внесли в журналы Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции.

"Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганство. Проводятся проверки, изучаются все материалы, устанавливаются личности участников акций для предоставления правовой оценки их действиям", - добавили в полиции.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в Херсоне активисты провели акцию с целью напомнить об убийстве и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерины Гандзюк, которое произошло ровно год назад и заказчики которого до сих пор не установлены.

На акцию пришли друзья Катерины Гандзюк и ее отец. Участники акции протестовали возле здания главного управления Нацполиции в Херсонской области, домов фигурантов дела об убийстве Гандзюк Павловского и Рищука. Также они побывали у здания Херсонского облсовета, заместителем главы которого является еще один вероятный заказчик убийства - Мангер. Завершилась акция у здания горсовета.

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