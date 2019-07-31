Правозащитники просят Раду и правоохранительные органы выяснить, назначала ли ВККС судей по квоте Денисовой

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном на сайте Центра информации о правах человека, информирует Цензор.НЕТ. Заявление подписали Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Центр прав человека ZMINA и другие организации.

Как отмечают правозащитники, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины обнародовали информацию, которая может свидетельствовать о совершении Денисовой коррупционных действий.

"Согласно обнародованной НАБУ аудиозаписи телефонных разговоров, председатель Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) Павел Вовк и некоторые судьи вмешивались в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и организовали принятие заведомо неправосудных решений для избежания обязательного квалификационного оценивания. При вмешательстве Павла Вовка была обеспечена замена двух членов ВККС на заранее определенных "лояльных" победителей конкурса по квоте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Государственной судебной администрации", - сказано в заявлении.

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Кроме этого, как напоминают правозащитники, ранее Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции обнаружило недостоверную информацию в декларациях экс-народного депутата, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Денисовой за 2015, 2016 и 2017 годы. "По данным следствия и как свидетельствуют обнародованные материалы негласных следственных действий, Людмила Денисова в обмен на отмену этих протоколов согласилась отозвать ранее назначенного по ее квоте омбудсмена члена ВККС Андрея Козлова и заменить его более "лояльным" кандидатом. 27 июня 2019 года, фактически в подтверждение заявлений НАБУ и ГПУ, стало известно, что Денисова уволила Козлова и назначила новый конкурс", - подчеркнули авторы заявления.

По мнению правозащитников, обнародованная правоохранительными органами информация "бросает тень на репутацию омбудсмена, ставит под сомнение его независимость и беспристрастность, более того - свидетельствует о возможном совершении уголовного преступления Людмилой Денисовой".

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В связи с этим они обратились в правоохранительные органы с требованием провести независимое расследование информации, обнародованной НАБУ и ГПУ, относительно вероятного совершения Денисовой уголовного преступления.

Также правозащитники призывают Верховную Раду ІХ созыва создать временную специальную комиссию и подготовить заключение о наличии или отсутствии оснований для освобождения от должности Уполномоченного в связи с нарушением присяги.

Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

31 июля адвокат Денисовой сообщил, что она получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.