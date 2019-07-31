Партия неучтенного спирта стоимостью более 1 млн. грн. изъята из незаконного оборота во Львовской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-сужбе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что по территории области осуществляется незаконная перевозка спирта.

По результатам осмотра автомобиля Mersedes Sprinter под управлением местного жителя в данном транспортном средстве обнаружены 4 тыс. 560 литров неучтенного спирта, разлитого в пластмассовую тару ориентировочной стоимостью 1,1 млн. грн.

Указанный спирт описан, изъят и передан на ответственное хранение.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.204 УК Украины.

Продолжаются следственные действия.

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