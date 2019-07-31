Десяти подозреваемым по делу об убийстве Сармата продлили содержание под стражей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Крапка", таким образом суд поддержал ходатайство прокурора Геннадия Фомина.

Суд длился целый день с перерывами, а в ночь с 29 на 30 июля продолжился. На скамье подсудимых оказались подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

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Адвокаты подозреваемых требовали перенести заседание, мотивируя это тем, что по состоянию на 21:30 закончился рабочий день. Адвокат Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Володимиренкова покинул зал по семейным обстоятельствам, после чего им предоставили бесплатного адвоката.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

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Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.