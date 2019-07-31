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31.07.19 19:35

Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2"

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

На сайте комитета указывается, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.

Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против.

После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

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