Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

На сайте комитета указывается, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.



Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против.



После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

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