С 1 августа начнется разминирование вокруг моста в Станице Луганской, об этом договорились в Минске, - Олифер

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должны быть убраны блокпост и символы квазигруппировок НВГ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

По ее словам, ТКГ констатировала сохранение в целом режима тишины на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

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"В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших. В подгруппе с социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса", - добавила она.