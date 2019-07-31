Суд взыскал с РФ 60 тыс. евро за моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией против Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", с Российской Федерации в пользу каждого из истцов С. взыскан причиненный моральный вред в размере 1 866 600 гривен, что эквивалентно 60 000 евро по официальному курсу Национального банка Украины.

Исковые требования обоснованы тем, что их сын С. погиб в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также, учитывая особый цинизм, с которым Российской Федерацией нарушаются основополагающие права и свободы человека в Украине. Из-за смерти сына истцы указывают, что потеряли смысл жизни и веру в будущее, постоянно испытывают страдания от потери любимого человека, что не дает возможности нормально общаться с окружающими, работать и поддерживать нормальный социальный образ жизни, поскольку, постоянно находятся в стрессовом состоянии, что сопровождается периодическими депрессиями.

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"Размер морального ущерба был установлен с учетом характера и объема причиненных им нравственных страданий, существенного нарушения конституционных прав С., умышленного характера действий, а также чувства беспомощности и разочарования, которые испытывают истцы годами из-за невозможности восстановить нарушенные права сына и их личные права", - говорится в сообщении.