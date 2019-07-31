Члена ВККСУ Козлова уволили из-за отсутствия 15-летнего стажа в сфере права, - Секретариат Денисовой

Об этом говорится в ответе руководителя Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Левшун на запрос "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"В марте 2019 года Уполномоченному поступила жалоба гражданина Украины об отсутствии у Козлова А.Г. надлежащего стажа деятельности в сфере права и отсутствии у него адвокатского свидетельства. Секретариат Уполномоченного обработал ее и направил запросы в Национальную ассоциацию адвокатов Украины и Совет адвокатов г. Киев относительно проверки фактов выдачи адвокатского свидетельства Козлову", - сказала она.

Левшун отметила, что в Едином реестре адвокатов Украины сведения о Козлове отсутствовали.

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"В апреле 2019 года Уполномоченному поступило заявление от общественной организации с требованием уволить Козлова А.Г. как не представившего достоверные данные о своем стаже. Секретариат Уполномоченного обработал его и направил запрос в соответствующий орган относительно предоставления заключения о продолжительности стажа деятельности в сфере права у Козлова А. и направил материалы о трудовой деятельности, которые представлены им при проведении конкурса в 2016 году", - пояснила руководитель Секретариата Уполномоченного.

Как она отметила, Секретариат получил документ об отсутствии 15-летнего стажа профессиональной деятельности в сфере права Козлова А.Г.

"Руководителем Секретариата была подана докладная записка Уполномоченному, где изложены все материалы относительно проверок адвокатского свидетельства и стажа профессиональной деятельности в сфере права. Уполномоченным принято решение освободить Козлова А.Г. от должности члена ВККСУ", - подчеркнула она.

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Так, в связи с увольнением Козлова Денисова назначила конкурс по отбору кандидатов для назначения членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины - и на конкурс подали документы 15 претендентов.

"30 июля 2019 года в помещении Секретариата Уполномоченного должно было состояться заседание. Однако оно не состоялось, поскольку присутствовали трое из ее членов - из необходимых для кворума четырех", - добавила Левшун.

Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

31 июля адвокат Денисовой сообщил, что она получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.