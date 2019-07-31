"Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины, - молдавское издание "Rise Moldova"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания Rise Moldova.

Журналисты сообщили, что их информацию подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины.

В публикации отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем"

Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения — Киев, Харьков и Одесса.

"МВД Украины сообщило нам, что по состоянию на март 2019-го Вадим Красносельский больше не состоит в списке лиц, объявленных в международный розыск", — говорится в сообщении. В ведомстве не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

Издание приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.

Несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В непризнанном Приднестровье планируют открытие официальных представительств в Киеве и Брюсселе