Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, - Сайдик

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Их продолжительность (работ по ремонту моста. - Ред.), по всей вероятности, займет несколько месяцев", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Спецпредставитель отметил, что с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, "что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".

"В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта (у Станицы Луганской. - Ред.)", - добавил он.

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После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а далее начнутся сами ремонтные работы.

При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Трехсторонняя контактная группа в Минске сумела договориться о разминировании территории вокруг моста в Станице Луганской. Разминирование начнется с 1 августа.