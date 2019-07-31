В зону отчуждения ЧАЭС запустят речные туристические маршруты

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает Государственное агенство по управлению зоной отчуждения в Фейсбуке

Как сообщается в тексте, Агенством разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Как отмечает руководство ГАЗО, развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дадут возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу.

Также читайте: В Зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала 9 сталкеров. ФОТО

"Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей", - говорится в сообщении.

Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

"Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь открыла для туристов Чернобыльскую зону отчуждения