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31.07.19 21:12

"Хлебное перемирие" принесло свои плоды - ни один гражданский с его начала не погиб, - Сайдик

За время "хлебного перемирия" на Донбассе (с 21 июля) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов.

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Об этом заявил журналистам после сегодняшней встречи в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  БЕЛТА.

По его словам перемирие, согласованное на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы 17 июля, принесло значительные результаты: "За это время (с 21 июля - ред.) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов. Число нарушений перемирия существенно сократилось".

Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня, и призвал стороны продолжать его соблюдение в полной мере.

Он также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 21 августа.

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