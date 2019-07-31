"Хлебное перемирие" принесло свои плоды - ни один гражданский с его начала не погиб, - Сайдик

Об этом заявил журналистам после сегодняшней встречи в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам перемирие, согласованное на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы 17 июля, принесло значительные результаты: "За это время (с 21 июля - ред.) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов. Число нарушений перемирия существенно сократилось".

Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня, и призвал стороны продолжать его соблюдение в полной мере.

Он также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 21 августа.

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