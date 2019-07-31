Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию спасти ракетный договор

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Мы все еще призываем Россию вернуться к соблюдению договора и спасти его", - подчеркнул Столтенберг в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

При этом он признал, что "мы наблюдаем крах соглашения".

Генсек Альянса еще раз отметил, что, по его мнению, причиной этого стало нарушение Россией положений договора. По словам Столтенберга, Москва годами размещает новые ракеты средней дальности, которые способны нести ядерные боеголовки и могут "достичь европейских городов за несколько минут". В то же время Столтенберг заверил, что Альянс "готов к жизни в мире без этого соглашения".

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Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон выйдет из ракетного договора 2 августа.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

11 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что на повестке дня стоит вопрос создания высокоточных ракет для украинской армии.