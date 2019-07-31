РФ продолжает поставлять вооружение, технику и топливо на Донбасс, - InformNapalm

Волонтеры международного сообщества InformNapalm сделали выборку нарушений со стороны военных формирований российской гибридной армии на Донбассе по данным отчетов СММ ОБСЕ за период с 21 по 30 июля, информирует Цензор.НЕТ.

В выводах говорится, что с 00:01 21 июля БПЛА СММ фиксируют танки, реактивные системы залпового огня, гаубицы, зенитные ракетные комплексы, размещенные с нарушением линий отвода; также БПЛА СММ фиксируют тяжелое вооружение на полигонах противника. Вооруженные формирования продолжают перемещение тяжелого вооружения по оккупированной территории и прячут военную технику между домами гражданских, строят новые огневые позиции и мешают работе СММ ОБСЕ. Больше всего нарушений было зафиксировано в Луганской области.

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Например, 26 июля БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 20 танков (T-72 - 11 ед. и Т-64 - 9 ед.), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 3 минометы (2Б11 "Сани", 120 мм) на полигоне неподалеку от н. п. Мирное (Луганская обл.)

Также, отмечается в сообщении, продолжались ограничения доступа СММ, в частности на блокпостах неподалеку от неподконтрольных правительству Верхнеширокинского, Заиченко, Петровского, Шевченко, в Новой Марьевке, Кременце, Новоласпе, Таврическом, Новоазовске, а также в пункте пропуска на границе вблизи Изварино.

Кроме того, Российская Федерация не прекратила поставки топлива на оккупированную территорию и делает это через неофициальные пункты пересечения границы.

"Все эти факты указывают, что РФ использует "перемирие" для подготовки своих гибридных войск для активных боевых действий", - отмечается в сообщении.

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