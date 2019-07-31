Титушковода Крысина, отбывающего срок за убийство журналиста Веремия, отказались перевести из колонии в изолятор СБУ

Перевести Крысина в следственный изолятор СБУ просила прокуратура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. В прокуратуре хотели, чтобы он находился в СИЗО СБУ во время судебного следствия по делу о противодействии активистам Евромайдана и пытках.

Свою позицию прокурор Лилия Малашич обосновывала тем, что пребывание Крысина в колонии затягивает рассмотрение дела. Ведь зачастую не удается установить качественную видеосвязь с колонией, или такая связь вообще отсутствует, а это приводит к переносу судебных заседаний.

Адвокаты Крысина выступили против удовлетворения этого ходатайства, как и сам Крысин. Он заявил, что в СИЗО СБУ его на самом деле хочет поместить руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, "чтобы тут на меня давить".

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Рассмотрев данное ходатайство, судья Елена Просалова отказала в его удовлетворении.

Таким образом, Крысин и в дальнейшем будет находиться в Торецкой колонии.

Следующее заседание по этому делу назначено на 12 августа. На нем продолжат исследовать доказательства стороны обвинения.

Напомним, сейчас Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь "титушек" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

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В этом деле также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

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13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.