Оккупанты заявляют, что пополнили группировку катеров в Керченском проливе

Спуск катера на воду состоялся в Ярославской области РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Южного округа Росгвардии.

"В Рыбинске Ярославской области состоялась церемония спуска на воду катера специального назначения для охраны акватории Керченского пролива. Это уже третий из серии противодиверсионных катеров проекта "Грачонок", построенный для Росгвардии на производственных мощностях Рыбинского судостроительного завода", - сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что для керченской бригады Росгвардии будет построено четыре катера проекта "Грачонок". Они поступят на вооружение бригады осенью этого года.

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Ранее страны Евросоюза, Канада и США осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через пролив.