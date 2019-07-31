Южноафриканская полиция задержала всех подозреваемых в убийстве украинского туриста

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом говорилось в сообщении на полицейском форуме предместья Кейптауна Хаут-Бэй в Facebook.

Вечером этого же дня на полицейском форуме предместья Кейптауна Хаут-Бэй в Facebook сообщили о задержании еще одного мужчины, объявленного в розыск по делу Иванова. Всем подозреваемым будут избирать меру пресечения 2 августа, сказано в сообщении.





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Первого подозреваемого, ранее судимого Синае Мпоселву, задержали по горячим следам, у него был окровавленный рюкзак убитого. Об этом рассказал посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич.



"Позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью. Что удивительно: нападение произошло в довольно людном месте, недалеко от парковки, среди бела дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, тут получаются красивые фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности, нужно быть осмотрительным", – сказал дипломат.

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По его словам, недавно грабители в Претории атаковали посла Бельгии, но тот сразу же отдал все, что при нем было, и его не тронули.



Украинца в ЮАР убили впервые, утверждает Кузьмич.



"Для ЮАР это огромный удар по туризму, который кормит страну. Тем более инцидент произошел в популярном среди туристов Кейптауне... Мэр Кейптауна Дам Плато обещает помочь с организацией панихиды на девять дней в воскресенье, 4 августа (привезут православного священника), а также репатриацией тела в Одессу, откуда родом Иванов. Более того, инцидент вышел на уровень местного парламента, который постановил выделить дополнительно полсотни патрульных в нацпарке, где убили Иванова. А еще по убийству состоится спецзаседание полиции и власти", – сообщил посол.



Украинские дипломаты обещают следить за ходом расследования.