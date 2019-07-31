Политическое решение об освобождении украинских моряков может быть принято до октября, - Полозов

Такое мнение 31 июля Крым.Реалии выразил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Я допускаю, что вполне возможно, что политическое решение об их освобождении, тем более, что Украина отправила все необходимые документы, произойдет до этого срока. Произойдет это в ближайшую неделю, в течении августа или сентября - я не могу ответить", - сказал Полозов.

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По его словам, дальнейшее удерживание моряков будет вредить интересам российских властей, а "такого они, конечно, не допустят".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.