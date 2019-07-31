Филарет обратился к Зеленскому и ОБСЕ из-за ликвидации УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению Филарета, прихожан УПЦ КП "фактически силой заставляют относиться к другой конфессии - Православной церкви Украины".

"Прошу вас силой международного авторитета помочь не допустить незаконную ликвидацию нашей церкви Министерством культуры Украины", - говорится в обращении Филарета к координатору проектов ОБСЕ в Украине Генрику Вилладсену, которое датировано 30 июля.

В обращении к Зеленскому патриарх заявляет о "рейдерской атаке на имущество УПЦ Киевского патриархата", которую якобы возглавляет предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Кроме того, он рассказал о процессе ликвидации УПЦ КП и попросил у президента "непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела".

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Напомним, ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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