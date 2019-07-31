Минкульт просит международные организации отреагировать на разграбление храма ПЦУ в оккупированном Крыму

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры Украины обращается ко всем международным мониторинговым организациям и правозащитным институтам в сфере прав и свобод человека относительно фиксации этого преступления и просит дать надлежащую правовую оценку совершенному нарушению прав религиозной организации", - сказано в заявлении.

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

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