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31.07.19 22:31

Минкульт просит международные организации отреагировать на разграбление храма ПЦУ в оккупированном Крыму

Министерство культуры Украины призывает международные организации дать правовую оценку действиям российских властей оккупированного Крыма в отношении собора Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе.

симферополь,храм

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры Украины обращается ко всем международным мониторинговым организациям и правозащитным институтам в сфере прав и свобод человека относительно фиксации этого преступления и просит дать надлежащую правовую оценку совершенному нарушению прав религиозной организации", - сказано в заявлении.

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

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