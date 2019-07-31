За нападение и разгром в "Укринформе" виновникам грозит до четырех лет тюрьмы, - полиция

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте работала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев инцидента.

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Двух правонарушителей доставили в управление, где они предоставили объяснение. Также сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Пресс-офицер Шевченковского отделения полиции города Анна Зубрева уточнила в комментарии Укринформу, что дело было переквалифицировано со статьи о причинении умышленного легкого телесного повреждения (статья 125 УК) на "хулиганство". Ранее она сообщала агентству о внесении в ЕРДР сведений за нанесение телесных повреждений, статья 125 УК, за избиение охранника.

Напомним, вчера неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа". В результате атаки на "Укринформ" пострадали трое сотрудников агентства.

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