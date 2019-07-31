Венгрия оправдывает свое разрешение на перевозку российского оружия в Сербию

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду" об этом пишет Politico.

Россия доставила 10 боевых разведывательных патрульных машин БРДМ-2 на военную базу сербской армии. Это была часть обещанной поставки 30 б / у танков Т-72 и 30 БРДМ-2.

Транспортные средства доставили, несмотря на то, что соседняя Румыния отказала в транзите российского транспорта с вооружениями через Дунай в связи с международными санкциями против Москвы из-за ее действий в Украине.

После оккупации Крыма Россией ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также запрет экспорта так называемых товаров двойного назначения, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам в среду, что авиаперевозке было позволено пройти через воздушное пространство Венгрии, поскольку груз перевозили не в военном самолете, а в гражданском, что не требует специального разрешения.

"Конечно, мы получаем уведомления о гражданском самолете, который входит в воздушное пространство Венгрии, но это полностью оповещения типа протокола, который следует просто признать", - сказал Гуйяш, добавив, что по географическим причинам российский груз также должен был пролететь через Польшу и Словакию.

Прес-секретарь Еврокомиссии сказал: "Мы видели сообщения. Не вдаваясь в детали, выполнение ограничительных мер ЕС является обязанностью государств-членов ЕС".

"Самое главное для нас - это то, что нам удалось перевезти транспортные средства в Сербию", - сказал президент Сербии Aлександар Вучич. "Как и каким путем они прибыли, это наше дело".

На Западе есть опасения, что Россия может подтолкнуть Сербию к очередной войне, особенно против бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году.

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