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31.07.19 23:10

"Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отдали большую часть потраченных на избирательную кампанию денег за рекламу на ТВ, - "ЧЕСНО"

Общественное движение "ЧЕСНО" проанализировало опубликованные на сайте ЦИК финансовые отчеты трех партий. Большую часть средств все три политсилы потратили на рекламу на телевидении.

телевидение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт "ЧЕСНО".

Партия "Слуга народа" собрала на избирательную кампанию 114,65 млн гривен. "Европейская солидарность" официально потратила на выборы 99,5 млн гривен, а "Батькивщина" - 87,2 млн.

81% собранных средств - более 93 млн - "Слуга народа" потратила на рекламу на ТВ. Из них 43,2 миллиона заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг "1 + 1 Media", акционером которого является Игорь Коломойский, сообщили в "ЧЕСНО".

"Европейская солидарность" отдала за телерекламу 64,14 млн гривен - это 64% всех потраченных на кампанию денег. Больше всего получили телеканалы ТРК "Украина" и "1 + 1" - более 14 млн каждый.

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"Батькивщина" вложила в рекламу на телевидении 86% собранных собранных на выборы средств - около 75 млн гривен. Из них 99% отдали телеканалам из четырех медиагрупп: "1 + 1 Media", "Украина", "Интер" и "StarLightMedia". На "1 + 1" выделили 20,5 миллиона, на "Интер" - 18,1 миллиона, на ТРК "Украина" - почти 18 млн. Телеканалам "ICTV", "СТБ" и "Новый" суммарно досталось 17,7 миллионов.

При этом, уверяют в "ЧЕСНО" политсилы не всегда в полной мере отражали в финансовых отчетах свои траты на избирательную кампанию.

Так, по данным Библиотеки рекламы Facebook, только с официальной страницы "Слуга народа" с начала июня потратили более 57 000 долларов. В гривнах это почти 1,5 миллиона. Но в своем финансовом отчете партия показала, что потратила на рекламу в соцсети втрое меньше - полмиллиона гривен.

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"Европейская солидарность", по данным "ЧЕСНО", не внесла в финотчет упоминания о концертах в поддержку партии в регионах. В отчете указано, что компания "Художественное агентство "Арт Велес" получило от политсилы 1,24 млн гривен за "услуги по организации и проведению мероприятия". Один концерт группы "Kozak System", выступавшей среди прочих в поддержку "ЕС", стоит 130 тысяч гривен, выяснили в "ЧЕСНО". Таким образом, на эту сумму можно было организовать максимум 10 таких выступлений.

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