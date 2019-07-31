"Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отдали большую часть потраченных на избирательную кампанию денег за рекламу на ТВ, - "ЧЕСНО"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт "ЧЕСНО".

Партия "Слуга народа" собрала на избирательную кампанию 114,65 млн гривен. "Европейская солидарность" официально потратила на выборы 99,5 млн гривен, а "Батькивщина" - 87,2 млн.

81% собранных средств - более 93 млн - "Слуга народа" потратила на рекламу на ТВ. Из них 43,2 миллиона заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг "1 + 1 Media", акционером которого является Игорь Коломойский, сообщили в "ЧЕСНО".

"Европейская солидарность" отдала за телерекламу 64,14 млн гривен - это 64% всех потраченных на кампанию денег. Больше всего получили телеканалы ТРК "Украина" и "1 + 1" - более 14 млн каждый.

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"Батькивщина" вложила в рекламу на телевидении 86% собранных собранных на выборы средств - около 75 млн гривен. Из них 99% отдали телеканалам из четырех медиагрупп: "1 + 1 Media", "Украина", "Интер" и "StarLightMedia". На "1 + 1" выделили 20,5 миллиона, на "Интер" - 18,1 миллиона, на ТРК "Украина" - почти 18 млн. Телеканалам "ICTV", "СТБ" и "Новый" суммарно досталось 17,7 миллионов.

При этом, уверяют в "ЧЕСНО" политсилы не всегда в полной мере отражали в финансовых отчетах свои траты на избирательную кампанию.

Так, по данным Библиотеки рекламы Facebook, только с официальной страницы "Слуга народа" с начала июня потратили более 57 000 долларов. В гривнах это почти 1,5 миллиона. Но в своем финансовом отчете партия показала, что потратила на рекламу в соцсети втрое меньше - полмиллиона гривен.

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"Европейская солидарность", по данным "ЧЕСНО", не внесла в финотчет упоминания о концертах в поддержку партии в регионах. В отчете указано, что компания "Художественное агентство "Арт Велес" получило от политсилы 1,24 млн гривен за "услуги по организации и проведению мероприятия". Один концерт группы "Kozak System", выступавшей среди прочих в поддержку "ЕС", стоит 130 тысяч гривен, выяснили в "ЧЕСНО". Таким образом, на эту сумму можно было организовать максимум 10 таких выступлений.