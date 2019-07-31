Минкульт призвал прекратить вмешательство в процесс ликвидации УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства культуры Украины, которое 31 июля опубликовано на сайте ведомства.



Так министерство отреагировало на обращение почетного патриарха ПЦУ Филарета от 30 июля, который обратился в Министерство юстиции с просьбой остановить процедуру лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной ПЦУ. "Просим Министерство юстиции продолжить существующую регистрацию УПЦ Киевского патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского патриархата как юридического лица", – написал Филарет.



В Минкульте напомнили, что Синод Православной церкви Украины 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".



Право принимать решения такого рода перешло к ПЦУ после объединительного собора 2018 года, поскольку религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ.



"Все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ), которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП", – заявили в Министерстве культуры.



В заявлении также отмечается, что вмешательство любых органов, должностных лиц, граждан, юридических лиц и общественных формирований в деятельность государственного регистратора при проведении регистрационных действий запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону.

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Напомним, ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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