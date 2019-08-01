Комитет Сената США намерен рассмотреть закон об усилении санкций против РФ за вмешательство в американские выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот законопроект, известный как DASKA, введет жесткие санкции против России за ее вмешательство в выборы в США и агрессию против Украины. Один из его авторов, республиканский сенатор Линдси Грэм назвал инициативу "законопроектом о санкциях из ада".

DASKA введет жесткие меры в отношении нефтегазового сектора России, составляет около 40 процентов доходов Москвы, в частности ограничения в отношении лиц, которые предоставляют товары, услуги или финансирование для поддержки развития нефтедобычи в стране.

Российские государственные энергетические предприятия за пределами России, в частности инвестиции в проекты сжиженного природного газа, также попадут под санкции в случае одобрения документа.

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