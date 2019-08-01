Госдеп опровергает заявления российских медиа о гонке вооружений

Официально США выйдут из ДРСМД 2 августа 2019 года, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В частности, отмечается, что не отвечают действительности заявления СМИ о заинтересованности РФ в продолжении диалога по ДРСМД и незаинтересованности США.

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В Госдепе сообщают, что США провели более шести лет в диалоге с Российской Федерацией, чтобы попытаться решить вопрос невыполнения требований Россией. До прекращения своих обязательств 2 февраля Соединенные Штаты поднимали вопрос нарушения ДРСМД Россией в более чем 30 контактах, в том числе на самых высоких уровнях. За последние полгода чиновники США продолжали обсуждать вопрос ДРСМД со своими российскими коллегами, включая государственного секретаря Помпео в Сочи 14 мая 2019 года и во время диалога о стратегической безопасности 17 июля 2019 года, где заместитель государственного секретаря Салливан возглавил межведомственную делегацию США.

В СМИ РФ утверждают, что Россия дала американцам подробную информацию, когда и на каком расстоянии проводились испытания крылатой ракета наземного базирования 9M729, разработка которой началась после подписанного ДРСМД.

Однако более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней. Хотя США предоставляли России расположения мест испытаний и названия компаний, разрабатывавших и производивших ракеты. За последние шесть лет США поставили России много вопросов - они всегда касались тех фактов, которые говорят о длительном нарушении ДРСМД, которое Россия отказывается обсуждать. Россия отказалась отвечать на ключевые вопрос американцев о ее ракетах.

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В России утверждают, что Соединенные Штаты фабрикуют свои обвинения против нее как повод для выхода из договора.

В Госдепе отмечают, что Российская Федерация наращивает и использует новые мощности для наступления, запрещенные ДРСМД. Российская Федерация создала эту проблему, а не США. США давно утверждают, что ДРСМД способствует глобальной безопасности и стабильности.