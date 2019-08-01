Князев анонсировал расширение штата киберполиции

Об этом 31 июля сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время совещания с участием руководителей криминального блока и следственных подразделений аппарата Нацполиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

"Возможности киберполиции нужно наращивать и расширять, чтобы заранее просчитывать шаги преступников. Поэтому в штатное расписание киберполиции будут введены дополнительные должности, которые предусматривают новое направление работы, новые функции", - сказал председатель Нацполиции.

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Он добавил, что это позволит не только оперативно раскрывать преступления самым оперативникам киберполиции, но и оказывать всестороннюю помощь в рамках уголовных производств коллегам из других подразделений - уголовного розыска и следственных подразделений.

Поэтому председатель Национальной полиции Украины поручил Департаменту кадрового обеспечения предоставить в течение двух недель предложения по увеличению штатной численности подразделений киберполиции. Кроме того, все руководители подразделений уголовного блока милиции и Главного следственного управления должны проанализировать проблемные вопросы, возникающие при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

"Вы должны определить потребность в специалистах киберполиции и по каким направлениям они будут работать", - отметил Сергей Князев.

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