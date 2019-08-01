В заведения профобразования подали заявления более 48,5 тыс. абитуриентов, кампания закончится в сентябре, - МОН. ИНФОГРАФИКА

Об этом рассказала глава директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Сейчас, когда вступительная кампания в вузы заканчивается, прием документов в профтехи переходит в активную фазу. Ведь здесь, во-первых, больше мест для обучения за счет регионального или государственного заказа. Во-вторых, в учреждениях профобразования можно получить востребованную на рынке труда профессию за относительно короткий срок. Мы видим, что это начинают понимать все больше абитуриентов. Тем более, при желании, после профтеха выпускники могут продолжить обучение в вузе, уже имея профессию и зарабатывая средства", - отметила Ирина Шумик.

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Всего в этом году было выделено 123 315 бюджетных мест, на которых поступающие могут бесплатно получить профессиональное образование. Из них 109 249 мест - это региональный заказ, 14 066 - госзаказ, в частности 7 287 - по профессиям общегосударственного значения.

В топ-5 областей, получивших наибольшее количество заявлений на обучение за средства регионального заказа, вошли Львовская (3570 учащихся, 36% от общего количества заказа); Днепропетровская (3248 учеников, 36%); Одесская (2407 учеников, 44%); Харьковская (2392 ученика, 42%); Запорожская (2389 учащихся, 46%).

Топ-5 областей, которые получили наибольшее количество заявлений на обучение за средства госзаказа для подготовки кадров по профессиям общегосударственного значения (МОН): Донецкая (625 учеников, 63% от общего количества заказа); Днепропетровская (588 учащихся, 43%); Запорожская (550 учащихся, 71%); Полтавская (481 ученик, 39%); Львовская (380 учащихся, 32%).

Окончательные результаты вступительной кампании будут в конце сентября, а указанные данные собраны по оперативной информации из регионов.

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