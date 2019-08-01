За сутки зафиксированы 11 обстрелов: наемники РФ применяют запрещенное вооружение, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке штаба ОС по состоянию на 07:00 1 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В результате обстрела российскими наемниками поврежден водопровод на Луганщине: более 3 тыс. абонентов остались без водоснабжения. ФОТО

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Песков - из подствольного гранатомета;

вблизи Водяного - из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

окраины Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Богдановка - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из миномета калибра 82 мм;

окраины Новогнатовки - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

вблизи ЗОЛОТОГО-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета", - добавили в штабе ОС.

За минувшие сутки потери с украинской стороны не зафиксированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает поставлять вооружение, технику и топливо на Донбасс, - InformNapalm

"С начала текущих суток враг совершил два обстрелы позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны один раз в районе населенного пункта Попасная - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ОС.



