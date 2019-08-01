В Раде буду говорить на украинском языке, - Разумков

"Обязательно (буду говорить в Раде на украинском. – Ред.). Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Но если мы говорим об официальной части моей жизни, то когда я буду народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце

Ранее Разумков заявил, что будет публично разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма – чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений".