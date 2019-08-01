Реформа криминальной полиции начнется с четырех областей, - Князев

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций НПУ.

"Сейчас выбраны четыре региона – Закарпатская, Львовская, Херсонская и Черкасская области. Руководители территориальных подразделений должны понять, что это первый шаг реформирования блока криминальной полиции, который затем будет направлен на все другие службы. Эти подразделения не являются экспериментальными. Они первые, которые будут реформированы", - сказал Князев.

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Он добавил, что новые мощные подразделения будут работать над оперативными реализациями международных масштабов. Поэтому, учитывая различные аспекты, были выбраны именно эти области.

Начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко выразил благодарность американским партнерам за участие в реформировании ведомства, а также за готовность оказать поддержку в реформировании территориальных подразделений.

В свою очередь руководитель отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмз подчеркнула правильно избранные приоритеты во время реформирования подразделений по противодействию наркопреступности.

"Мы очень довольны тем, как идет совместная работа с департаментом. Результат этого сотрудничества очень значительный. Следовательно, к этому успеху мы хотим привлечь регионы. Мы будем поддерживать вас не только при отборе персонала, но и в процессе их профессиональной подготовки и обеспечении подразделений необходимыми средствами", - отметила Холмз.

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В частности, по ее словам, советник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Роберт Нортон будет принимать активное участие в собеседованиях руководителей и рядовых сотрудников этих подразделений.