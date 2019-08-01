Проезд в электротранспорте Днепра дорожает на 2 грн, - горсовет

Соответствующее решение утвердил исполком Днепровского городского совета 26 июля, сообщили в пресс-службе городского совета Днепра, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день прибыль коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт" от продажи билетов и проездных составляет около 14 млн грн в месяц. При этом электроэнергия выходит 12 млн грн в месяц", - отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев во время прямой телефонной линии.

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По его словам, подорожание обусловлено повышением стоимости электроэнергии для предприятий.

"Ожидается, что стоимость электроэнергии возрастет на 20-30%, поэтому, чтобы покрывать расходы на электроэнергию, возникла необходимость поднять стоимость проезда", - рассказал Маковцев.

Также он добавил, что 1 и 2 августа днепряне еще смогут приобрести проездные по старой цене.

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На сегодняшний день проезд в электротранспорте Днепра составляет 4 гривни.