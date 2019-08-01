Ткаченко не исключил, что может возглавить КГГА: "Изначально не планировал, но ситуация располагает"

Об этом он сообщил НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", — сказал он.

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Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевсовета.

"Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", — сказал он.

При этом, по мнению Ткаченко, жизнь киевлян могло бы улучшить избавление "от серых, коррупционных схем и смотрящих".

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"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластей, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — сказал он.

Накануне глава офиса президента Андрей Богдан направил Кабмин письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан 30 июля заявил, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА Виталия Кличко с должностивзамен на финансовое вознаграждение в размере $20 млн.

В ответ Кличко назвал информацию, обнародованную Богданом, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.