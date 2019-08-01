КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара

Об этом сообщило Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", - отметили пограничники.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную Украине территорию проследовал гуманитарный груз от Международного комитета Красного креста. В целом оформлен груз весом 104,69 тонны.

Напомним, 31 июля штаб ООС временно прекратил работу пункта пропуска "Гнутово" из-за горения сухой травы и детонации мин.

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