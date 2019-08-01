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01.08.19 10:10

Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала вторую порцию советов относительно здоровья новоиспеченным народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

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Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровье института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом", - отметила и.о. министра здравоохранения.

"Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Напомним, вчера Ульяна Супрун дала первую часть советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

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Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам 01
Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам 02

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