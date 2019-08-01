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01.08.19 10:48

Реформы медицины, образования и пенсионного обеспечения, - Юрчишин озвучил главные задачи "Голоса" в Раде

Седьмой номер в списке партии "Голос" Ярослав Юрчишин назвал основные приоритеты парламентской работы.

юрчишин

Седьмой номер партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что важнейшими задачами парламента являются вещи, которые касаются каждого украинца – медицинская, образовательная и пенсионная реформы. Об этом Юрчишин рассказал в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, важнейшими задачами являются:

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;

- продолжение образовательной реформы.

"Собственно повышение качества украинского образования, чтобы наши абитуриенты, научившись новой украинской школе, имели выбор – оставаться учиться в украинских университетах или ехать за границу", – сказал он.

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- социальные вопросы пенсионного обеспечения, проверка всех наших социальных доплат.

Кроме того, Юрчишин заверил, что парламент обязательно должен снять депутатскую неприкосновенность, но самое главное в сотрудничестве парламента с президентом – это улучшение условий жизни для развития украинцев внутри страны.

"Здесь в приоритете социальная сфера, экономика, упрощение ведения бизнеса и поощрения инвесторов приходить в страну, очень важной является и судебная реформа", – ответил он.

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