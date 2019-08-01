"Нужно принимать закон о железнодорожном транспорте", - представители Европейской бизнес ассоциации не поддерживают автоматическую индексацию тарифов УЗ

В то же время вопрос убыточности государственного предприятия можно решить принятием закона о железнодорожном транспорте и созданием Национальной комиссии по регулированию тарифов на транспортные перевозки.

Такое мнение высказала в ходе совещания в Государственной регуляторной службе представительница Европейской бизнес ассоциации Ярина Скороход, пишет Обозреватель.

"У нас есть очень четкая позиция по отношению к автоматической индексации тарифов. И мы полностью согласны с мнением Министерства экономического развития и торговли, сформулированным еще в феврале, когда они говорили, что регулирование цен путем автоматической индексации в принципе не предусмотрено законом.

Учитывая это, а также то, что мы и так каждый год с бизнес-сообществом и центральными органами исполнительной власти пересматриваем уровень повышения тарифов для того, чтобы он был приемлемым для всех сторон – мы не поддерживаем именно механизм автоматической индексации", – отметила Скороход.

Зато улучшить свое финансовое положение, по ее мнению, "Укрзалізниця" может не только путем переложения нагрузки на плечи бизнеса, но и с помощью изменений в законодательстве и создания нового регуляторного органа.

"Нужно принимать закон о железнодорожном транспорте. Нужно создавать Национальную комиссию по регулированию тарифов на транспорте. Это вещи, которые снимут все вопросы. В частности, будет снят вопрос о кроссубсидировании пассажирских перевозок, ведь бизнес УЗ будет разделен и кроссубсидирование будет запрещено в принципе", – отметила Скороход.

Именно поэтому, по ее словам, ЕБА предлагает консолидировать усилия на стимулировании нового парламента принять соответствующие законы.

"Все стороны должны выступить с твердым посылом о включении как первоочередного законопроекта о налоге на землю и выделении средств для УЗ на погашение задолженности по пассажирским перевозкам. Если эти инициативы будут включены как первоочередные для нового правительства и новой Рады – этот вопрос может быть решен в ближайшее время", – отметила Скороход.