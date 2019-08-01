Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?", - отметил он.

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На вопрос журналистки о том, что Порошенко приписывают микроменеджмент, бывший президент ответил:

"Давайте шаг за шагом. Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам.



Спросите Силы воздушной обороны, которые я обустроил вместе с моими партнерами по "Рошен". Спросите 3-й или 8-й полк спецназа, спросите про антиснайперские комплексы. А как только у них появились антиснайперские комплексы, намного уменьшилось количество российских снайперов. Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются, это не тема этого интервью.



А микроменеджмент? Возьмите вопрос томоса. Кому ты это поручишь? О каком микроменеджменте идет речь, когда ни Епифания, ни Филарета, никого не принимают и переговоры не ведут? Кому из своих помощников ты поручишь, если решение принимает исключительно Синод? Кому, если за тобой стоит собрать всех иерархов? Возможно, против их интересов, чтобы было подписано обращение...



Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Такие слова, вот есть микроменеджмент... В чем? Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Я много сделал, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства. То, что это стало моим первым приоритетом за последние пять лет, это главное изменение, которое произошло. Украина и семья", - отметил он.

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