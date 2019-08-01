Голодание и отказ от лекарств: Бекиров написал заявление на случай его этапирования. ДОКУМЕНТ

Копию заявления опубликовала на своей странице в Facebook дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает Цензор.НЕТ.

"233 дня со дня ареста, свелось к ужасному решению. Центральный районный суд Симферополя вынес постановление о направлении уголовного дела в Красноперекопский районный суд. Транспортировка в Красноперекопск и содержание в ИВС, и ежедневные доставления в суд равносильны мучительной смерти. Папа с его заболеваниями не выдержит этих переездов и содержаний в ИВС. Он официально заявил, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск, он объявит голодовку", — написала она.

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"Центральный районный суд Симферополя вынес постановление о направлении моего уголовного дела в Красноперекопский районный суд. Транспортировка в Красноперекопск и содержание в ИВС и ежедневные доставления в суд равносильны для меня мучительной смерти. Я осознаю, что с моими заболеваниями я не выдержу этих переездов и содержаний в ИВС. Поэтому более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО№1 Симферополя. В связи с чем я официально заявляю, что, в случае попытки транспортировки в Красноперекопск, я объявляю голодовку", — говорится в заявлении Бекирова.





Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.Источник: https://censor.net.ua/n3140571