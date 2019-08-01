Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Отойдите от клише, Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии... Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, ни тех, кто в свое время не сделали решений... За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия", - сказал он.

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Порошенко рассказал, что план по нейтрализации российского наступления в 2014 году решался на саммите НАТО в Кардиффе. Во время выхода украинксих войск из Дебальцево план выхода украинцев был слит в сеть Семеном Семенченко, поэтому пришлось в полной радиотишине менять маршруты. Поэтому остановку российского вторжения он называет чудом:

"5 сентября ... скоро будет пятилетие. Оно решалось не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, нам удастся подписать и остановить русское наступление.



Мы применяли время, когда начали действовать Минские договоренности ... Почему Минские договоренности начали действовать не с двенадцати ночи, не с десяти, не с двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда.



Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда появившимися украинскими десантниками. На 18 часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие Минск.



Когда мы говорим о Иловайск или о Дебальцево, дайте себе отчет, что там были только русские солдаты. И скажите правду об этом обществу. Я точно никому не пожелаю провести такую ​​ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на ФБ (Семена) Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода.



Ужас! Потому что вскрыли "совершенно секретно" приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил на ФБ. И ты сидишь и думаешь - ну, как ?!



И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь.



Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь.



Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за Революцию достоинства. Мы сейчас другое государство".

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