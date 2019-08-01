Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте НКРС, постановлением Печерского суда налагается "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов":
- http:// go338.top
- https://trident-ua.info
- https://enigma.ua
- https:blogs.korrespondent.net
- http://seychas.press
- http://www.netadvocate.org
- https://compromat.ws
- https://compromat.ws
- https://sled-net-ua
- http://ua-24.com
- http://moscow-post.press
- https://novindoosh.com
- http://www.stalker-world.net
- http://rospres.press
- https://informator.news
- http://ustav.press
- http://www.ukrpress.info
- http://www.stalker-world.net
"Информатор" называет постановление Печерского суда "откровенным наступлением на свободу слова.
"Сегодня скандальный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение заблокировать наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net и еще 16 интернет-ресурсов за размещение разоблачительных материалов о коррупции в государственных органах", - говорится в сообщении на сайте.
Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года, который предусматривает блокирование таких российских информационных ресурсов, как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.
В редакции также отмечают, что им никоим образом не сообщили о том, что на сайт наложены санкции.
Издание планирует обжаловать это решение в судебном порядке.