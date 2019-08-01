Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте НКРС, постановлением Печерского суда налагается "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов":

http:// go338.top https://trident-ua.info https://enigma.ua https:blogs.korrespondent.net http://seychas.press http://www.netadvocate.org https://compromat.ws https://compromat.ws https://sled-net-ua http://ua-24.com http://moscow-post.press https://novindoosh.com http://www.stalker-world.net http://rospres.press https://informator.news http://ustav.press http://www.ukrpress.info http://www.stalker-world.net

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"Информатор" называет постановление Печерского суда "откровенным наступлением на свободу слова.

"Сегодня скандальный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение заблокировать наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net и еще 16 интернет-ресурсов за размещение разоблачительных материалов о коррупции в государственных органах", - говорится в сообщении на сайте.

Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года, который предусматривает блокирование таких российских информационных ресурсов, как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.

В редакции также отмечают, что им никоим образом не сообщили о том, что на сайт наложены санкции.

Издание планирует обжаловать это решение в судебном порядке.