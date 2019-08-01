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01.08.19 12:02

Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов. ФОТО

Печерский районный суд Киева постановлением от 23 июля запретил работу 18 новостных сайтов. В связи с этим Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала провайдеров закрыть доступ к этим веб-ресурсам.

Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте НКРС, постановлением Печерского суда налагается "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов":

  1. http:// go338.top
  2. https://trident-ua.info
  3. https://enigma.ua
  4. https:blogs.korrespondent.net
  5. http://seychas.press
  6. http://www.netadvocate.org
  7. https://compromat.ws
  8. https://compromat.ws
  9. https://sled-net-ua
  10. http://ua-24.com
  11. http://moscow-post.press
  12. https://novindoosh.com
  13. http://www.stalker-world.net
  14. http://rospres.press
  15. https://informator.news
  16. http://ustav.press
  17. http://www.ukrpress.info
  18. http://www.stalker-world.net

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"Информатор" называет постановление Печерского суда "откровенным наступлением на свободу слова.

"Сегодня скандальный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение заблокировать наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net и еще 16 интернет-ресурсов за размещение разоблачительных материалов о коррупции в государственных органах", - говорится в сообщении на сайте.

Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года, который предусматривает блокирование таких российских информационных ресурсов, как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.

В редакции также отмечают, что им никоим образом не сообщили о том, что на сайт наложены санкции.

Издание планирует обжаловать это решение в судебном порядке.

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