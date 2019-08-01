Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами

Соответствующие указы президента Украины №569/2019 и 570/2019 от 1 августа об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем ведомства обнародованы в среду на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Борзов в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Сергей Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".

В 2011-2012 гг - директор команды КВН Сборная Украины. Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

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