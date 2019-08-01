Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас идет политическая борьба за город Киев. Я могу сказать, что это очень плохо, но у нас есть внутренние вызовы, у нас много внешних вызовов. И когда начинается эта борьба, это не есть хорошо, так как можно разбалансировать ситуацию, и это может привести к негативному состоянию ", - заявил Кличко.

Он отметил, что "стеклянный" пешеходный мост в Киеве стал инструментом этой политической борьбы.

Также он добавил, что все решения по городу Киеву он принимает самостоятельно, без "смотрящих".

"Сейчас проводится много спекуляций, и многим людям не нравится, что происходят изменения в Киеве. Кстати, "пешеходный мост Кличко" или "стеклянный мост Кличко", как его там называют, стал инструментом политической борьбы. То есть спекуляции о том, что украли мост, - ложь, о том, что увеличили количество денег на проект - ложь, сколько мост стоил, столько и стоит. Спекуляция на том, что деньги украли, - ложь ", - сказал Кличко.

Напомним, руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль в Киеве: " Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром".

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